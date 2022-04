Detetados 320 kg de cocaína dentro de sacos de desporto em contentor carregado de bananas oriundo da América do Sul

Droga detetada pela Autoridade Tributária e Aduaneira foi entregue à Polícia Judiciária para a investigação criminal do tráfico de droga.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) detetou mais de 320 quilogramas de cocaína escondidos em sacos de desporto dissimulados num contentor frigorífico carregado de bananas oriundas da América do Sul, foi esta terça-feira divulgado.

Em comunicado, a AT refere que o contentor em causa tinha chegado ao porto de Setúbal, tendo sido selecionado pela Alfândega para verificação com base "em critérios de análise de risco desenvolvidos a nível local".

"Foi então realizada uma inspeção não intrusiva, recorrendo-se para o efeito ao equipamento SCANNER da AT que opera naquela área portuária, da qual resultou a deteção de um conjunto de 10 sacos de desporto acondicionados no seu interior, os quais continham cocaína com um peso superior a 320 kg", adianta a mesma informação.

A droga detetada pela AT, através da Alfândega de Setúbal, foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes.

Ao longo dos últimos meses foram várias as apreensões de cocaína efetuadas pelos serviços de Alfândega da AT, sendo que a maioria chegou a Portugal por via área, dissimulada em malas de viagem.