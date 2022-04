Antigo Comandante dos Comandos e Adjunto acusados de falsificação de guião na 'Prova Zero' onde morreram dois recrutas

Caso remonta a setembro de 2016, no âmbito do 127º Curso de Comandos. Dylan Silva e Hugo Abreu não resistiram.

O antigo Comandante do Regimento de Comandos e o Adjunto da Formação foram acusados por falsificação de documentos. De acordo com o Ministério Público (MP), os arguidos em causa produziram um guião falso sobre a 'Prova Zero' do 127º Curso de Comandos, em setembro de 2016, na qual morreram dois militares, Dylan Silva e Hugo Abreu.



À data, um dos arguidos exercia funções de Comandante do Regimento de Comandos e o outro era Adjunto da Secção de Formação. O MP deduziu acusação contra os dois arguidos pela prática, em coautoria, de um crime de falsificação de documento.

De acordo com a acusação, depois do Ministério Público ter solicitado ao Regimento de Comandos o Guião da 'Prova Zero', o primeiro arguido, ocultando o facto de nunca ter existido um guião específico, juntou ao processo no qual se investigavam as circunstâncias em que morreram os instruendos um documento produzido depois da referida 'Prova Zero'. O documento, elaborado pelo segundo arguido a mando do primeiro, apresentava diferenças importantes em relação ao guião que orientou inicialmente a prova, como a quantidade água disponibilizada aos recrutas.



Dylan Silva e Hugo Abreu morreram na sequência de excesso de exercício físico sob temperaturas muito elevadas e sem disponibilização suficiente de água, no campo de tiro de Alcochete.



No início deste ano, dos 19 acusados, 16 foram absolvidos (entre eles o médico e o diretor do curso) e três condenados a penas suspensas pelo crime de abuso de autoridade com ofensas à integridade física. Lenarte Inácio foi condenado a 2 anos, Pedro Fernandes a 2 anos e 3 meses e Ricardo Rodrigues a 3. Eram instrutores dos Comandos. As famílias das vítimas pediram no entanto recurso na Relação de Lisboa.