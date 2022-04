Dupla assalta pastelaria em Gondomar. Crime registado por câmaras de videovigilância

Assaltantes fugiram num carro que também terá sido furtado.

Uma confeitaria foi esta madrugada assaltada em São Pedro da Cova, Gondomar, por duas pessoas. Os assaltantes levaram maços de tabaco e dinheiro.O alerta foi dado por vizinhos que se aperceberam do assalto, que ficou registado pelas câmaras de videovigilância.Os assaltantes, que estavam vestidos de preto e tinham a cara tapada, entraram no estabelecimento por volta das 5h32 e saíram cerca de cinco minutos depois. Tentaram levar a máquina do tabaco, mas não conseguiram por esta se encontrar presa à parede. Acabaram por levar os maços de tabaco e o dinheiro que estava no interior.A confeitaria tinha reaberto há oito dias, com nova gerência, pelo que o alarme ainda não estava acionado.As autoridades estão à procura dos assaltantes, que conseguiram fugir num carro que também terá sido furtado.