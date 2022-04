Juiz deixa dois traficantes de droga de Amarante e Felgueiras em preventiva

Dois dos dez detidos pela GNR numa operação contra o tráfico de droga em Amarante e Felgueiras, no domingo, ficaram em prisão preventiva. Outro dos suspeitos ficou em prisão domiciliária, vigiado por uma pulseira eletrónica.



Foram todos ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, indiciados do crime de tráfico de estupefacientes. Aos restantes sete foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência e ainda proibição de contactos.