Ed Sheeran ilibado de acusação de plágio da música 'Shape of You'

O cantor Ed Sheeran foi ilibado da acusação de plágio da música 'Shape of You'.O artista Sami Switch tinha dito que um dos versos da canção do cantor britânico era "surpreendentemente semelhante" a um refrão de um original seu.Sheeran disse que não se lebrava de ter ouvido a canção de Sami Switch antes do processo legal.

'Shape of You', foi escrita por Ed Sheeran, John McDaid da Snow Patrol e o produtor Steven McCutcheon e tornou-se na mais vendida canção no Reino Unido em 2017. É ainda a mais difundida de sempre de Spotify.