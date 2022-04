Academia adianta reunião para discutir possíveis sanções contra Will Smith após estalada a Chris Rock

Discussão estava inicialmente marcada para o dia 18 de abril.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA antecipou para sexta-feira a reunião onde vão ser discutidas as possíveis sanções contra o ator Will Smith na sequência da agressão a Chris Rock durante a transmissão dos Óscares deste ano no dia 28 de março.

A reunião estava inicialmente agendada o dia 18 de abril.



A situação remonta ao momento em que o ator Will Smith, de 53 anos, agrediu Chris Rock, de 57, para vingar uma piada sobre a mulher.