Bailarino italiano foge da Rússia depois de 5 anos a atuar no Teatro Bolshoi

O bailarino italiano, Jacopo Tissi, de 27 anos, foi obrigado a deixar o país russo devido à invasão e ao conflito armado na Ucrânia.

Jacopo Tissi estava há 5 anos na Rússia para tornar o sonho de ser bailarino profissional em realidade.

Era no Teatro Bolshoi que o italiano treinava e atuava quando tinha espetáculos, mas a sua última apresentação ao público foi no dia 3 de Março.O bailarino trouxe consigo apenas o essencial: "Foi um momento que não esquecerei facilmente", conta em lágrimas.O italiano diz que aprendeu muito em Moscovo, mas "havia um ambiente bastante pesado. Já não conseguia fazer o meu trabalho".Tissi irá atuar numa gala para refugiados num teatro em Milão, cidade onde se encontra agora, longe do caos da guerra."Tenho de dizer que é graças ao Bolshoi que sou o artista que sou hoje", acrescentou.