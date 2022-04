Namorada ex-nazi de João na origem do plano de ataque terrorista à Universidade de Lisboa

A cama de João Carreira ainda está por fazer como se ali tivesse dormido na noite anterior. Entre lágrimas que lhe escorrem pelo rosto marcado pela dor, a mãe mostra-nos os dois peluches que manteve no meio das almofadas: um flamingo cor-de-rosa e um Pikachu que estava no quarto em Lisboa onde o rapaz foi detido pela PJ. "O João já me pediu que o levasse para o Hospital-prisão de Caxias porque não consegue dormir sem ele, mas não me deixam! E ele é só um menino. Como é que pode estar ali no meio de criminosos?", pergunta Cristina Real, na casa onde vive com o marido, Carlos Carreira, em São Mamede, na Batalha.