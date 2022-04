28 anos depois, Pink Floyd lançam música inédita de apoio à Ucrânia

Novo single ''Hey Hey Rise Up" vai ser lançado esta sexta-feira. Os lucros revertem a favor da ajuda humanitária da Ucrânia.

Os Pink Floyd vão lançar uma nova música 28 anos depois do último lançamento, em 1994, com o álbum "The Division Bell". O novo single "Hey Hey Rise Up" conta com a participação do cantor ucraniano Andriy Khlyvnyuk, da banda Boombox, que está no hospital devido a um ataque de um míssil russo. Todos os lucros conseguidos com o novo single serão revertidos a favor da ajuda humanitária na Ucrânia.