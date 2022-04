Portugal acolhe dois novos centros de inovação tecnológica da NATO

Projeto pretende "acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas", com aplicação de duplo uso, civil e militar.

Portugal vai receber dois centros de inovação tecnológica na área da defesa, no âmbito de um projeto da NATO, devendo iniciar as operações em 2023, anunciou esta quinta-feira o Governo.

De acordo com os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, são dois centros de inovação em tecnologias de informação na área da defesa, no âmbito do projeto `DIANA´ ["Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic], recentemente aprovado pela Aliança Atlântica.

Este projeto visa "acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas", com aplicação de duplo uso, civil e militar, e irá concentrar-se em tecnologias consideradas prioritárias pela Aliança Atlântica: inteligência artificial, processamento de dados, biotecnologia, sistemas de armamento auónomos, novos materiais e espaço, de acordo com uma nota divulgada hoje no "site" da NATO.

O governo refere, no comunicado, que Portugal vai receber um centro acelerador de inovação em rede, a instalar na Arsenal do Alfeite, S.A., em Almada, e um centro de testes no Centro de Experimentação e Operacional da Marinha, em Tróia, que deverão iniciar operações em 2023.

Para o governo, a instalação destas estruturas em território nacional "representa uma relevante oportunidade para a economia de defesa nacional e sua aproximação à rede de inovação que agora nasce na Aliança".

Entre os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Portugal foi um dos países com duas candidaturas aprovadas para participar no projeto, lê-se, no comunicado.

O projeto DIANA visa ainda juntar investigadores e empresas tecnológicas para "resolver problemas críticos de segurança e defesa". Os participantes no programa terão acesso a vários centros de inovação digitais dos países aliados.