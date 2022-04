Sindicato da PSP acusa Governo de usar dinheiro dos polícias para propaganda

"Saudamos a iniciativa, mas trata-se de dinheiro que não é do Governo", diz o comunicado.

O Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) acusa o Governo de estar a usar dinheiro que é dos polícias (proveniente dos Serviços Sociais), para fazer propaganda política.

Em comunicado de análise ao programa do Governo, apresentado esta quinta-feira na Assembleia da República, o SIAP refere-se ao projeto do Ministério da Administração Interna (liderado por José Luís Carneiro), de criação de casas de alojamento para polícias deslocados. "Saudamos a iniciativa, mas trata-se de dinheiro que não é do Governo", refere o comunicado.

O SIAP aponta ainda o facto de o mesmo programa do Governo ser "omisso", em matérias como "a revisão da tabela remuneratória dos polícias, o plano de prevenção dos suicídios, programa de prevenção de agressões a polícias, cumprimento do estatuto no que diz respeito à pré-aposentação", entre outros.

Descrente no plano plurianual de admissões na PSP que o ministério de José Luís Carneiro já anunciou, o SIAP prevê que a falta de candidatos aos concursos de admissão na Polícia deverá prosseguir.