Senado confirma Ketanji Brown Jackson, a primeira juíza negra no Supremo Tribunal dos EUA

Resultado da nomeação foi aplaudido de pé por grande parte dos membros da câmara alta do Congresso norte-americano.

A juíza Ketanji Brown Jackson foi esta quinta-feira confirmada pelo Senado como magistrada do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA), a primeira mulher negra a ocupar um cargo na mais alta instância judicial do país.

Ketanji Brown Jackson foi confirmada numa votação histórica com 53 votos a favor e 47 contra no Senado norte-americano, um resultado que foi aplaudido de pé por grande parte dos membros da câmara alta do Congresso norte-americano.





Antes da votação final de confirmação de Ketanji Brown Jackson, o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, elogiou a natureza histórica da votação e o impacto que terá no país.