Pedro Silva vence a 1ª Etapa da 29ª Volta a Portugal do Futuro/2º Grande Prémio CMTV

O ciclista Pedro Silva venceu esta quinta-feira a etapa inaugural da 29ª Volta a Portugal do Futuro/ 2º Grande Prémio CMTV e vestiu a Camisola Amarela Sociedade Ponto Verde.

Pedro Silva, ciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor, bateu ao sprint João Medeiros da LA Alumínios-Credibom-Marcos Car, fazendo com que se destacasse numa fase derradeira da corrida, segundo o comunicado de imprensa.

Com seis segundos de vantagem sobre o segundo classificado e oito do terceiro, Pedro Silva manteve a sua postura."Estou a atravessar um bom momento de forma e tem corrido tudo muito bem. Estou muito contente", afirma.Ainda foram vários os quilómetros percorridos por Pedro Silva, João Medeiros, Hélder Gonçalves e Pedro Leme, com o objetivo e foco de chegarem à frente de corrida.Apesar de Pedro Silva ter vencido a prova, o atleta considera que não será fácil manter a liderança. "Gostava muito, mas com dois atletas é difícil. Vamos dia a dia. Esta Volta a Portugal do Futuro é uma clássica cada dia. Não vai ser fácil mas vamos dar o nosso melhor".Este primeiro dia de competição com 130,9 quilómetros começou nas Caldas da Rainha, a segunda etapa decorre esta sexta-feira.As 16 equipas terão de enfrentar 141,1 quilómetros a partir do meio-dia, na cidade de Lousã.