Incêndio destrói cobertura de prédio no Seixal

Todos os moradores foram retirados do edifício por precaução e uma mulher foi levada para o Hospital Garcia de Orta.

Um incêndio deflagrou, na noite desta quinta-feira, a cobertura de um prédio de três andares no Fogueteiro, no concelho do Seixal.

Todos os moradores foram retirados do edifício por precaução e uma mulher foi levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, por inalação de fumos.





As chamas já estão controladas e prosseguem os trabalhos de rescaldo.

No local, no combate ao fogo, estiveram 32 operacionais, apoiados por 12 viaturas.



O comandante dos Bombeiros da Amora, Carlos Falcão, explicou à CMTV que os estragos estão a ser analisados e que os moradores do terceiro e último andar podem não ter condições de regressar já a casa.