Magistrados e juízes portugueses enviam 'kits' de proteção a colegas ucranianos

Vão incluir capacetes, coletes à prova de bala, botas e artigos de primeiros socorros.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) e o MP Solidário anunciaram esta sexta-feira que vão enviar 'kits' de proteção individual para juízes, procuradores e funcionários da Ucrânia que estão a trabalhar num contexto de guerra.

O SMMP afirma, num comunicado enviado à agência Lusa, que estes 'kits' serão compostos por capacetes, coletes à prova de bala, botas e artigos de primeiros socorros, entre outros, e apela aos procuradores portugueses para que "contribuam, dentro das suas possibilidades, para esta causa solidária" com profissionais que continuam a trabalhar "sem o mínimo de condições de segurança" e com "risco de vida".

Esta ação solidária integra igualmente a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) e a iniciativa nasceu após um contacto com o State Judicial Administration of Ukraine (SJAU), órgão de gestão judiciário que integra uma missão da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), que informou que "os tribunais ucranianos continuam a funcionar e que, tanto juízes como procuradores e funcionários, proibidos de abandonar o país, estão a trabalhar em condições extremamente difíceis, perigosas e muitas vezes sem proteção".

"Nestas circunstâncias, o SMMP, o MP Solidário (associação de solidariedade social) e também a Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP), decidiram congregar esforços para a angariação de donativos junto dos procuradores e juízes portugueses que permitam a aquisição e posterior envio de 'kits' de proteção para todos os que trabalham nos tribunais ucranianos em zonas de risco".

Na nota enviada à Lusa, o SMMP refere que foi informado que "num bombardeamento russo recente a um edifício público onde funcionava um tribunal morreram vários funcionários".

"Através do SJAU, tomámos conhecimento que a necessidade mais premente é de material de proteção individual (capacetes, coletes, botas, primeiros socorros, etc.) para ser entregue a todo o judicial 'staff' (juízes, procuradores e funcionários) que está a assegurar o funcionamento dos tribunais nas zonas de maior risco", afirma o sindicato, acrescentando que "a ideia é entregar o material na Polónia, em local a designar junto à fronteira com a Ucrânia", sendo que, a partir daí, a SJAU irá recolher o material e utilizá-lo de acordo com suas necessidades.

"O SMMP não poderia deixar de estar associado a esta iniciativa de solidariedade para com os nossos Colegas da Ucrânia que estão a exercer funções em condições tão difíceis e contribuir para minorar os elevados riscos que correm. A ideia é contribuir com o maior número de 'kits' de proteção, pelo que quanto mais angariarmos, mais poderemos fazer chegar a todos os que trabalham nos tribunais, em zonas de risco, na Ucrânia", acrescenta.

O sindicato diz ainda que, em data a designar, será realizada uma videoconferência através da plataforma Zoom com os interlocutores na Ucrânia "para que todos os associados se possam inteirar pessoalmente da situação em que se encontram, das suas maiores necessidades e da forma como se poderá fazer-lhes chegar o material adquirido".

Essa reunião será aberta à participação da ASJP, do SMMP e dos respetivos magistrados -- juízes e procuradores -- que queiram assistir e o 'link' será disponibilizado logo que acertada a data.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.626 civis, incluindo 132 crianças, e feriu 2.267, entre os quais 197 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,3 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.