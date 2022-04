Prisão preventiva para sete detidos em megaoperação antidroga em Cabo Verde

Detidos, tripulantes da embarcação de pesca "Alcatraz I" têm entre 32 e 66 anos de idade.

O Tribunal da Praia aplicou a prisão preventiva aos sete detidos numa megaoperação antidroga realizada pelas autoridades cabo-verdianas, apoiadas pela marinha norte-americana, entre os quais cinco brasileiros, com a apreensão de 5,4 toneladas de cocaína.

Em comunicado divulgado ao final da tarde, a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde refere que os detidos, tripulantes da embarcação de pesca "Alcatraz I", de pavilhão brasileiro, incluindo ainda dois de nacionalidade montenegrina, têm entre 32 e 66 anos, encontrando-se indiciados pela prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes.

"Na posse do mandado de busca e apreensão emitido, a pedido do Ministério Público, pela autoridade nacional competente, foram localizados e apreendidos, no interior do mencionado navio, 5.461,2 quilograma de cocaína distribuídos em 214 fardos", refere o mesmo comunicado.

A nota confirma a informação anterior da Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde, acrescentando que a interceção do navio foi feita em alto mar, a mais de 930 quilómetros do porto da Praia, em 1 de abril.