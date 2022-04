Milhares de jovens finalistas gozam férias loucas

Jovens finalistas, de 17 e 18 anos, assumiram ao CM que vão à procura de festas, bebidas alcoólicas e muita loucura.

Festas, bebidas alcoólicas e muita loucura. É o que milhares de estudantes portugueses procuram nos próximos dias, durante as viagens de finalistas que voltaram a ser organizadas, nestas férias da Páscoa, depois de dois anos de pausa, devido à pandemia. Salou e Punta Umbría, em Espanha, Andorra e viagens em navios de cruzeiro pelo Mediterrâneo são alguns dos roteiros programados para os jovens, de 17 e 18 anos, que estão a celebrar o final do Ensino Secundário.