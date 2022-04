Manuel Pinho finta IRS com reforma de 26 561 euros

Manuel Pinho paga um imposto de 25% sobre a pensão de reforma antecipada que recebe do Fundo de Pensões do Novo Banco (NB) no valor de 26 561 euros. Por se tratar de uma pré-reforma, a retenção do imposto na fonte é feita a título de rendimento do trabalho dependente e não de pensões. Pinho pagará essa taxa de imposto por ter residência em Alicante, no Sul de Espanha, e não em Portugal. Se tivesse residência em Portugal, o ex-ministro pagaria uma taxa de IRS de 39,3%, mais 14,3%.Leia a notícia completa no Correio da Manhã