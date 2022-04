PJ recorre a retratos-robô para caçar dupla homicida de jovem em Lisboa

Guilherme Dominguez tinha 20 anos e foi atingido com uma pedrada na cabeça, na madrugada de 30 de novembro de 2019, em Lisboa. Morreu na véspera de Natal desse ano, após quase um mês de internamento. Dois anos e meio depois do ataque mortal, a dupla de agressores continua por identificar - apesar dos vários apelos públicos da mãe de Guilherme e do trabalho da polícia. A PJ divulgou agora os retratos-robô dos suspeitos e apela a informações que levem à identificação dos homicidas.Leia a notícia completa no Correio da Manhã