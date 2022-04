Homem espanca mulher e a filha bebé em Oeiras

Homem arrombou a porta da casa, fazendo-a embater na testa da mulher, que ficou a sangrar.

Um homem de 27 anos foi detido pela PSP no Dafundo, Oeiras, por violência doméstica contra a companheira, de 26, e a filha de ambos, de apenas 19 meses.O homem tinha arrombado a porta da casa, fazendo-a embater na testa da mulher, que ficou a sangrar. A vítima, que estava com a bebé, foi ainda agredida com vários murros e pontapés.O homem fugiu e, ao ser intercetado pela PSP, resistiu, obrigando ao uso de gás-pimenta. Ficou em preventiva.