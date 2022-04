Jogador de futebol americano de 24 anos morre ao ser atropelado na Florida

Dwayne Haskins era quarterback na equipa da NFL.

O quarterback da NFL Dwayne Haskins, de 24 anos, morreu na manhã deste sábado após ser atropelado no Sul da Flórida.

Cedric Saunders, agente do atleta, confirmou a notícia através do jornalista Adam Schefter desportivo, da ESPN americana.







Os detalhes do acidente de viação ainda não foram divulgados. "Estou devastado e sem palavras com a sua infeliz morte. Ele tornou-se rapidamente parte da nossa família e foi um dos nossos trabalhadores mais duros, tanto em campo quanto na nossa comunidade. Dwayne foi um grande companheiro de equipa, mas ainda mais um grande amigo para muitos. Estou realmente com o coração partido", disse o treinador Mike Tomlin.

Haskins destacou-se como júnior nos Ohio State, tendo sido selecionado no draft de 2019 na 15.ª posição pelos Washington Commander.

Depois de duas temporadas turbulentas em Washington, o atleta rumou a Pittsburgh.

O quarterback treinou com outros quarterbacks de Pittsburgh, running backs e grandes receptores no Sul da Florida, incluindo Mitch Trubisky, Najee Harris e Pat Freiermuth, durante os últimos dias.



Ainda no dia de ontem (sexta-feira) Haskins publicou vídeos e fotos da equipa durante os seus treinos.