Man. United vai investigar momento em que Ronaldo parece atirar telemóvel de adepto do Everton ao chão

O clube inglês Manchester United está a investigar um incidente em que Cristiano Ronaldo, alegadamente, atira um telemóvel de um adepto do everton para o chão.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



