Ressurreição de Le Pen é ameaça a Macron

Quem olhasse para as sondagens em França há alguns meses ficaria com a sensação de que as Presidenciais seriam um passeio para Emmanuel Macron. O Presidente francês liderava confortavelmente as sondagens enquanto Marine Le Pen estava a mais de 10 pontos de distância e nem havia certeza que conseguisse passar à segunda volta. Mas a guerra na Ucrânia e a subida do custo de vida vieram trocar as voltas a Macron, que chega ao dia da primeira volta com uma vantagem mínima sobre Le Pen. As últimas sondagens dizem mesmo que, pela primeira, vez, uma candidata de extrema-direita pode chegar ao poder em França.Leia a notícia completa no Correio da Manhã