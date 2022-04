Bombeiros já registaram 54 fugas de gás em prédios na Amadora este ano

Os Bombeiros da Amadora registaram 54 fugas de gás em prédios do concelho só este ano. O total de pouco mais de três meses contrasta com as ocorrências de todo o ano passado - 75 fugas de gás em 12 meses. Mário Conde, comandante da corporação, admite que várias destas situações, sem as quantificar, foram causadas por furtos de contadores.Leia a notícia completa no Correio da Manhã