Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão à segunda volta

As primeiras projeções das eleições presidenciais apontam para uma segunda volta entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Após o fecho das urnas em França, as previsões dão vitória a Macron com 28,1% dos votos, enquanto a rival Le Pen conta com 23,3% das votações.

O terceiro lugar ficou para Jéan-Luc Mélenchon com 20,1%, e em quarto classificou-se Éric Zemmour com 7,2%.Segunda volta deverá ocorrer daqui a 15 dias, a 24 de abril.O país francês não reelege um presidente há 20 anos, porém Emmanuel Macron quer alterar a situação.Em atualização