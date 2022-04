Gabriel Rojas é o vencedor da 29ª Volta a Portugal do Futuro / 2º Grande Prémio CMTV

O ciclista Gabriel Rojas, da formação espanhola Essax venceu neste domingo a quarta e última etapa da 29ª Volta a Portugal do Futuro / 2º Grande Prémio CMTV.

A partida, que começou em Gouveia, deu a Rojas apenas 11 segundos de vantagem sobre o ciclista Hélder Gonçalves, mas a derradeira etapa aconteceu em Castelo Branco, onde o ciclista festejou o primeiro triunfo numa prova de vários dias na Europa, segundo comunicado.

"Estou muito feliz. Foi uma corrida muito dura, não havia tempo para se estar tranquilo. É uma corrida muito bonita e bem organizada", começou por explicar o campeão da prova."Nunca tinha vencido uma volta tão grande como esta", acrescentou o ciclista de 22 anos.Contudo, o vento forte que se fez sentir na região criou dificuldades no simples ato de manter a bicicleta direita e estável.A prova terminou com 545, 6 quilómetros, divididos por quatro etapas, com quatro vencedores diferentes e uma luta constante pela vitória geral que ficou destinada a Gabriel Rojas, que para além de conquistar a Camisola Amarela Sociedade Ponto Verde, vestiu também a Azul PSG da Montanha.