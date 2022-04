Homem dá soco a bombeiro e foge em Esposende

A noite deste domingo ficou marcada por um episódio de violência contra uma equipa de bombeiros que prestava serviço no concelho de Esposende. Já perto das 00h30, surgiu o alerta de um homem que necessitava de socorro em casa, na freguesia da Apúlia. Os Bombeiros Voluntários de Fão foram encaminhados para o local e encontraram a vítima bastante descontrolada. Dois elementos da corporação tentaram colocar o homem no interior da ambulância, mas o mesmo recusou-se a entrar na viatura e empurrou uma bombeira para o chão. Quando o colega a tentou socorrer, foi agredido a soco pelo homem.Leia a notícia completa no Correio da Manhã