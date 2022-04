"Se forem dois acho que me passo": Britney Spears anuncia terceira gravidez aos 40 anos

A cantora norte-americana Britney Spears anunciou que está grávida pela terceira vez, a primeira com o atual companheiro, Sam Asghari, esta segunda-feira.

Numa publicação na conta pessoal da rede social

, Britney conta como se apercebeu que havia um bebé a caminho. "Eu perdi tanto peso antes da minha viagem a Maui, e depois ganhei-o de volta. Eu pensei 'Meu Deus, o que aconteceu com a minha barriga?', e o meu marido disse ‘É da comida, tonta!!'", destacou a cantora.

Nesse momento, a atriz decidiu fazer um teste de gravidez. "Bem... Vou ter um bebé", escreveu a cantora, quando se apercebeu que o resultado era positivo. "Está a crescer! Se forem dois acho que me passo", conta Britney.A cantora, que viu o fim da batalha judicial para tirar das mãos do pai a gestão de todo o património e carreira, explica que, nesta que é a sua terceira gravidez, não vai sair tanto de casa para não ser vista pelos "paparazzi".Britney relembra ainda as dificuldades que já teve quando estava grávida dos seus outros dois filhos. "É difícil porque quando eu tive os meus outros dois filhos, sofri depressão pós-parto... E é absolutamente horrível". "As mulheres não falavam sobre isso na altura... Algumas até consideravam grave se uma mulher tivesse essa atitude", destacou a cantora."Hoje as mulheres falam sobre isso a toda a hora", salientou a cantora, aliviada por já "não ter de manter essa dor em segredo""Desta vez vou fazer ioga todos os dias. Espalhem alegria e amor," termina Britney.Recorde-se que a cantora já é mãe de Sean e Jayden James Federline, de 16 e 15 anos, filhos do ex-marido Kevin Federline. Recentemente Britney deixou os fãs em alvoroço ao parecer ter revelado ter casado em segredo com o namorado Sam Ahsgari.