Mulher agride e esfaqueia marido até à morte em Matosinhos

A violência era recorrente e recíproca, por causa do consumo excessivo de álcool. Agressões e insultos faziam parte da vida do casal Sandra Dias, 42 anos, e Manuel Ribeiro, 45, desde que iniciaram a vida em comum, em 2017. Mas o 26 de setembro de 2021, dia de eleições Autárquicas, foi de terror na casa que partilhavam na Rua Guilherme Felgueiras, Matosinhos. A mulher atingiu o companheiro no crânio com um vaso de plástico e, com uma faca de cozinha, deu-lhe três golpes na perna direita e pé esquerdo. Ainda lhe atirou uma peça de cerâmica ao corpo.Leia a notícia completa no Correio da Manhã