TAP regista prejuízos de 4,3 milhões de euros por dia

A TAP registou um prejuízo de quase 1600 milhões de euros em 2021, cerca de 4,3 milhões de euros por dia, o valor mais elevado de sempre. A contribuir para este resultado, com perdas acumuladas de mais de mil milhões de euros, esteve a Manutenção Brasil – empresa adquirida pelo então administrador Fernando Pinto –, que fechou portas no âmbito do plano de reestruturação da TAP mas que durante anos penalizou as contas da companhia.Leia a notícia completa no Correio da Manhã