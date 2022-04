Filho do presidente da Câmara de Alcobaça morre em viagem de finalistas em Espanha

Xavier Rodrigues tinha uma doença oncológica. Ter-se-á sentido mal. Foi transportado ao hospital, onde o óbito foi declarado.

Um jovem estudante de 18 anos morreu esta segunda-feira à noite durante a viagem de finalistas do 12º ano em Marina D'Or, Espanha.



Xavier Rodrigues era filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.





o seu profundo pesar pelo falecimento do jovem Xavier".





O estudante encontrava-se em Espanha, juntamente com o grupo de 60 alunos do Agrupamento de Escolas de Cister. Estava no quarto quando se sentiu mal. Foram chamadas as equipas médicas da organização da viagem e o jovem acabou por ser transportado para o Hospital General Universitari de Casteló, onde o óbito viria a ser declarado.sabe que o jovem ter-se-á assustado depois de ter regressado ao quarto e se ter apercebido de que tinham assaltado o mesmo.As causas da morte ainda não são, contudo, conhecidas.O jovem, segundo apurou o, tinha tido leucemia. Encontrava-se atualmente estável, depois de ter lutado durante dois anos contra a doença.A Escola Secundária D. Inês de Castro, estabelecimento de ensino frequentado por Xavier, destacou de imediato uma equipa para Espanha, onde estarão 60 alunos daquela escola. O grupo é composto por dois psicólogos, dois vereadores e um elemento do Agrupamento de Escolas.Os pais do jovem já estão em Espanha e têm estado no hospital onde foi declarado o óbito para recolher informações sobre as causas da morte do filho.O Município de Alcobaça emitiu uma nota de pesar no Facebook.Também o PS do concelho de Alcobaça manifestou "Em atualização