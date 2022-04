Boris Johnson e Rishi Sunak multados por violarem regras do confinamento durante festas em Downing Street

Polícia Metropolitana já notificou os dois políticos.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e Rishi Sunak, ministro das Finanças do Reino Unido, vão ser multados por violarem as regras de confinamento impostas pela pandemia Covid-19.A Polícia Metropolitana já notificou os dois políticos, que participaram numa festa, em Whitehall, quando vigorava um confinamento obrigatório nos anos de 2020 e 2021.

Em janeiro, foi lançada uma investigação a 12 eventos em que as restrições foram infrigidas, de acordo com uma publicação da Sky News. Cerca de 100 funcionários do escritório do primeiro-ministro britânico preencheram um questionário, como parte da investigação.



Em março, os detetives começaram a interrogar testemunhas-chave sobre pormenores relacionados com as respostas ao questionário.