Futebol perde 'Dona Melinha', adepta do Sp. Braga

Ícone do clube e dos adeptos portugueses morre aos 86 anos.

Dona Melinha, a adepta de futebol mais conhecida do País, morreu esta segunda-feira aos 86 anos. O Sp. Braga, seu clube do coração, está de luto, num sentimento que é extensível a toda a comunidade desportiva nacional. As bancadas do Estádio Municipal de Braga perdem uma referência com a partida de uma figura ímpar. Estava afastada desse convívio há algum tempo, devido a questões de saúde.









Maria Amélia Morais nasceu no dia 15 de fevereiro de 1936 em São João da Ponte, Braga, bem perto do local onde hoje está situado o Estádio 1º de Maio, antigo palco de jogos da equipa do Sp. Braga. Assistiu aos nove anos ao primeiro jogo da equipa que ficaria a ser a sua para a vida. Pertencia a uma família numerosa e ia com o irmão ao futebol. Até conhecer o homem com quem haveria de casar aos 24 anos. “Lembro-me muito do meu marido, sempre fomos muito unidos. Ele era um sócio mais antigo do que eu, e o futebol começou com ele. Era a nossa paixão”, revelou um dia numa entrevista ao jornal ‘O Minho’. Nunca teve filhos. Mas os jogadores do Sp. Braga eram os seus meninos.

Em 1966 viu o clube do coração ganhar a Taça de Portugal. “Um dos momentos mais felizes da minha vida”, disse. Tal como também um dia disse ter como sonho ver o Sp. Braga campeão.





O emblema minhoto prontamente reagiu à morte de uma das suas figuras maiores. “O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Amélia Morais, a ‘nossa’ Melinha. Figura carismática e indefetível adepta do SC Braga.” Também o FC Porto se expressou publicamente. “Uma paixão tão grande por um clube deixa sempre um vazio irreparável.”