Rússia e Bielorrússia lançam sonda lunar para o Espaço no final de 2022

A Rússia vai lançar uma sonda lunar no final deste ano e aprofundará a cooperação com a Bielorrússia em matéria de infraestruturas e tecnologia espacial, disse esta terça-feira o Presidente russo, Vladimir Putin.Em declarações numa reunião com o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, no Cosmódromo Vostochny, Putin recordou os sucessos da União Soviéticos no Espaço e disse que nenhuma sanção contra a Rússia poderia deter o seu progresso.Recorde-se que a Rússia lançou uma "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" e a Ucrânia desencadeou várias sanções dos países ocidentais, incluindo restrições ao financiamento científico e à cooperação.Putin disse ainda que a Rússia vai desenvolver uma nova geração de naves espaciais de transporte e novas tecnologias de energia nuclear no Espaço e revelou que o país se prepara para lançar uma sonda chamada Luna-25 para a Lua já no terceiro trimestre deste ano.A Rússia vai trabalhar em cooperação com a Bielorrússia para construirem novas infraestruturas que garantam o seu acesso independente ao Espaço.Putin pediu à agência espacial russa, Roskosmos, para treinar um bielorrusso para voar numa nave espacial russa.