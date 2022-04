Morreu Gilbert Gottfried, famoso ator e comediante norte-americano

Artista ficou conhecido por dar voz ao papagaio 'Iago', no filme 'Alladin', da Disney.

O comediante e ator Gilbert Gottfried, que deu voz ao papagaio 'Iago', no filme 'Alladin', da Disney, morreu aos 67 anos vítima de uma doença rara que pode desencadear batimentos cardíacos anormais e perigosos, disse o seu amigo de longa data Glenn Schwartz.



"Além de ser voz mais icónica da comédia, Gilbert foi um marido, irmão, amigo e pai maravilhoso dos seus dois filhos pequenos. Embora hoje seja um dia triste para todos nós, por favor, continuem a rir-se o mais alto possível em homenagem a Gilbert", escreveu a família do ator num comunicado publicado no Twitter.

Gilbert Gottfried era um comediante independente e intencionalmente bizarro, tão propenso a "limpar" uma audiência com anticomédia como a "matá-la" com as suas piadas.

O artista chamou a atenção nacional com aparições frequentes na MTV, no início da sua carreira, e com uma breve passagem no elenco do programa televisivo "Saturday Night Live" na década de 1980.

Filho de um dono de uma loja de ferragens e de uma dona de casa, Gilbert Gottfried nasceu no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque, tendo começado a fazer 'stand-up' amador aos 15 anos.