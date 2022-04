Dois traficantes com megaestufa detidos pela GNR em Alcobaça

Uma megaoperação da GNR direcionada para o combate ao tráfico de droga culminou esta terça-feira com o desmantelamento de uma estufa num armazém e a apreensão de vários quilos de canábis, muita dela ainda em plantas em vasos, que estavam dissimulados num armazém próximo à Estrada Nacional nº 8, na localidade de Casal Marques, em Alcobaça. No decorrer da operação, dois homens de 45 anos e nacionalidade chinesa acabaram detidos e deverão ser amanhã presentes a um juiz de instrução criminal no Tribunal das Caldas da Rainha, para conhecerem as medidas de coação.Leia a notícia completa no Correio da Manhã