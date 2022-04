Grupo de finalistas portugueses confronta jovem detido por suspeita de roubos em hotéis de Marina D'Or, Espanha

Um jovem foi detido pela polícia em Marina D'Or, em Espanha, por alegados assaltos a unidades hoteleiras.

sabe que a unidade hoteleira onde se encontrava hospedado o jovem estudante que morreu esta terça-feira de madrugada foi assaltada horas antes da morte.



Ainda antes da detenção, o jovem suspeito, natural de Ovar, foi confrontado por um grupo de finalistas portugueses num apartamento. Os ânimos chegaram a exaltar-se, como é possível ver nas imagens a que ateve acesso.Ao regressar ao quarto que partilhava com o irmão gémeo e outro amigo, na madrugada desta terça-feira, após mais uma noite de diversão no âmbito da viagem de finalistas a Marina D’Or, Espanha, Xavier Rodrigues, de 18 anos, viu tudo revirado e percebeu que tinham sido assaltados. O jovem ficou muito alterado e com falta de ar, entrando em paragem cardiorrespiratória. Os colegas deram o alerta e pediram socorro para o jovem, que foi transportado ao hospital, onde o óbito acabaria por ser declarado.