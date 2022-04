Várias crianças entre os feridos do ataque no metro de Nova Iorque

Vítima de 12 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros e teve rapidamente alta hospitalar.

Várias crianças estavam entre as dezenas de vítimas que ficaram feridas durante um tiroteio que aconteceu esta terça-feira, numa estação de metro em Brooklyn. Segundo as autoridades locais, o suspeito disparou pelo menos 33 tiros e usou granadas de fumo no comboio. As crianças estavam a caminho da escola quando o ataque ocorreu.

As vítimas mais jovens, incluindo uma criança de 12 anos, foram transportadas para o Hospital Maimonides, na sequência do violento ataque que feriu 29 vítimas, informou a rádio norte-americana





De acordo com o relatório médico, a vítima de 12 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros e teve rapidamente alta hospitalar.



Segundo as autoridades, um jovem de 18 anos foi baleado na perna.



"Estávamos preparados para cuidar de 10, 20, 30 pacientes, se necessário. Felizmente, tivemos apenas cinco, sendo que três tinham poucos ferimentos e tiveram alta médica", disse o Presidente do Centro Médico de Maimonides, John Marshall.

De acordo com o relatório médico, a vítima de 12 anos sofreu apenas ferimentos ligeiros e teve rapidamente alta hospitalar.Segundo as autoridades, um jovem de 18 anos foi baleado na perna."Estávamos preparados para cuidar de 10, 20, 30 pacientes, se necessário. Felizmente, tivemos apenas cinco, sendo que três tinham poucos ferimentos e tiveram alta médica", disse o Presidente do Centro Médico de Maimonides, John Marshall.

WABC