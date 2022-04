“Estas cartas não deviam ter de ser escritas”: ONU replica palavras de menina ucraniana que perdeu a mãe na guerra

Sergiy Kyslytsya, embaixador da Ucrânia na ONU, leu esta segunda-feira uma carta durante o Conselho de Segurança da ONU escrita por uma menina, de 9 anos, para a sua mãe que morreu às mãos das forças russas na Ucrânia.

"Estas cartas não deviam ter de ser escritas. Se são, quer dizer que algo correu terrivelmente mal, incluindo aqui nas Nações Unidas", afirmou Kyslytsya.

O embaixador disse ainda que a mãe da criança foi morta por soldados russos, quando as duas tentavam escapar de carro de Borodianka, em Bucha, segundo revelou Anton Gerashchenko, conselheiro do ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia. A menina ficou no carro até ser resgatada por habitantes locais.





Na carta, escrita no Dia Internacional da Mulher, a menina agradece à mãe pela infância que lhe proporcionou. "Se pensas que me criaste para nada, estás enganada! Obrigada pelos melhor 9 anos da minha vida!", escreveu a menina em ucraniano.

O Conselho de Ministros da ONU reuniu-se esta segunda-feira para conhecer histórias sobre o impacto da guerra em mulheres e crianças.





Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.



"Mom!



You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!



Galia xx". pic.twitter.com/07l7vfQxM4