"O meu filho vai ter o teu nome": Namorada de jovem que morreu em Marina D'Or escreve carta de despedida

A namorada de Xavier Rodrigues, o jovem português que morreu esta segunda-feira à noite em Marina D'Or, Espanha, recorreu ao Twitter para partilhar uma carta de despedida que escreveu ao jovem de 18 anos.

O estudante encontrava-se em Espanha, juntamente com o grupo de 60 alunos do Agrupamento de Escolas de Cister, a usufruir da viagem de finalistas do 12º ano. Estava no quarto quando se sentiu mal. Foram acionadas as equipas médicas da organização da viagem e o jovem acabou por ser transportado para o Hospital General Universitari de Casteló. Xavier acabou por não resistir e o óbito foi declarado naquela unidade hospitalar.

"O meu filho vai ter o teu nome, Xavier. (...) Quem me dera que tivesse sido eu", pode ler-se na mensagem partilhada por Bruna Taborda na rede social.