Nova proposta do Orçamento do Estado confirma desdobramento dos 3.º e 6.º escalões do IRS

Limites dos restantes escalões mantêm-se inalterados.

A nova proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) confirma o desdobramento do 3.º e 6.º escalões de IRS, alargando o seu número de sete para nove, e mantém inalterados os limites dos restantes escalões.

Aumentar a progressividade do IRS e aliviar o imposto pago pela classe média são os objetivos que, tem dito o Governo, estiveram na base desta alteração aos escalões e às respetivas taxas, medida que já estava prevista na proposta de OE2022 chumbada em outubro e que consta, sem alterações, da proposta que o ministro das Finanças, Fernando Medina, esta quarta-feira entregou no parlamento.