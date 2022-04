Russos processam Netflix por falta de serviço no país

Ação judicial conta com mais de 220 milhões de assinaturas.

Como forma de sancionar a Rússia pela invasão à Ucrânia, a Netflix cancelou os seus serviços de streaming em território russo, o que gerou uma onda de revolta por parte dos utilizadores.

Um gabinete de advocacia lançou uma ação judicial coletiva que conta com mais de 220 milhões de assinaturas globais em nome dos russos. Pessoas de outros países acreditam que o impedimento dos russos acederem à plataforma é uma violação dos seus direitos. Os utilizadores estão a exigir 60 milhões de rublos (684 249 euros) como compensação pelos danos, segundo o jornal The Guardian.



A ação judicial foi apresentada "no tribunal distrital de Khamovnichesky de Moscovo", disse o escritório de advocacia Chernyshov, Lukoyanov & Partners, de acordo com um relatório da agência de notícias RIA.