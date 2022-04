Governo prevê investimento de 1,7 mil milhões de euros para expansão de redes de metro

Valor que constava na primeira proposta de orçamento era de 572 milhões de euros.

O Governo estima que o investimento na expansão das redes de metropolitano ascenderá a cerca de 1,7 mil milhões de euros, dos quais 317 milhões em 2022, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado (OE2022), entregue esta quarta-feira.

Este investimento previsto é superior àquele que constava na primeira proposta de orçamento para este ano, apresentada em outubro pelo Governo e que foi rejeitada pela Assembleia da República (1,5 mil milhões).

"O investimento previsto para os próximos anos nas redes de metropolitano visa a sua expansão, flexibilidade e capacidade de resposta adequadas às modernas necessidades de mobilidade urbana. Estima-se que o investimento na expansão da rede de metropolitano ascenderá a cerca de 1,7 mil milhões de euros, dos quais 317 milhões em 2022", pode ler-se no relatório.

O plano de expansão e modernização da rede centra-se na criação, na capital, de uma linha circular capaz de reduzir os tempos de transbordo e estender-se a zonas da cidade que beneficiarão da abertura de duas novas estações - Estrela e Santos -- com o prolongamento da estação do Rato (linha amarela) até à estação Cais do Sodré (linha verde).

A expansão da rede tem ainda previsto o prolongamento da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara, com quatro novas estações - Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.

No caso de Lisboa, o Governo estima que estes investimentos terão este ano uma alocação de 80 milhões de euros, de um total de 818 milhões, "considerando as contratualizações já ocorridas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".

Na primeira proposta de orçamento para 2022 o valor previsto para a expansão do Metro de Lisboa era de 572 milhões de euros.

À semelhança do OE2021, volta a estar inscrito no documento um aumento da frota de 20%, com mais 14 unidades triplas, no Metropolitano de Lisboa.

A modernização da frota com a aquisição de unidades triplas e sistema de sinalização representará, em 2022, um investimento de quatro milhões de euros, de acordo com o documento.

No Porto, será criada a nova linha Casa da Música - São Bento (linha rosa) e expandida a linha amarela (até Vila d'Este), sendo criadas, no total, sete estações ao longo dos novos seis quilómetros de linha.

Está igualmente prevista a execução da Linha Casa da Música -- Santo Ovídio, que se encontra já na fase de elaboração de projeto.

Encontram-se ainda em curso projetos como o 'Bus Rapid Transit', entre a Boavista e a Praça do Império, que será um elemento adicional de interface com o Metro, operado por "veículos de elevado desempenho ambiental".

No conjunto das intervenções previstas, serão alocados à expansão da rede no Porto, em 2022, cerca de 191 milhões de euros, de um total previsto de 778 milhões.

A nova proposta representa uma redução em 82 milhões de euros do investimento previsto para 2022 face àquela que tinha sido apresentada em outubro (273 milhões de euros).

Em relação ao Sistema de Mobilidade do Mondego, terá também a sua frota aumentada, com valores de investimento que irão convergir nos próximos anos para quase 100 milhões de euros, estando previsto para este ano a alocação de 47 milhões.

A proposta de OE2022 prevê ainda uma transferência de verbas do Fundo Ambiental para o Metropolitano de Lisboa até ao limite de cerca de 42 milhões de euros, para "financiamento do projeto de expansão da rede e aquisição de material circulante e sistema de sinalização".

Relativamente ao metro do Porto, o Fundo Ambiental prevê uma transferência de verbas até ao limite de cerca de 71 milhões de euros, também para o financiamento do projeto de expansão da rede e aquisição de material circulante.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou hoje no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022 que mantém a economia numa rota de recuperação, ao mesmo tempo que procura mitigar os impactos da escalada de preços devido à guerra na Ucrânia.

O Governo reviu em ligeira baixa a projeção de crescimento económico para 4,9%, face aos 5% no cenário macroeconómico, apresentado em 25 de março no Programa de Estabilidade para o período 2022-2026, mas manteve previsão de um défice de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano.

A proposta de OE2022 vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República a 28 e 29 de abril, estando a votação final global marcada para 27 de maio.