Quase 90% da dívida certificada em Angola já foi paga às empresas portuguesas

Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, no fim da visita oficial a Luanda.

Quase 90% da dívida certificada pelo Estado angolano, que atinge um total de 585 milhões de euros, já foi paga às empresas portuguesas, disse esta quinta-feira em Luanda o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O chefe da diplomacia portuguesa falava no final da sua primeira visita oficial desde que foi empossado nas novas funções, há duas semanas, tendo escolhido Angola como destino pela "enorme importância que atribui ao país com parceiro de Portugal" no âmbito da política externa.