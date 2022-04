Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Rio Tinto. Agressor já foi detido

Desacatos entre os dois homens estão na origem do incidente.

Um homem esfaqueou outro na zona dos pulmões. O crime aconteceu em Rio Tinto, na tarde desta quarta-feira.O agressor foi detido no local com a arma branca na mão.O alerta foi dado às 19h05.Desacatos entre os dois homens estão na origem do incidente.A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Santo António, no Porto.Em atualização