Veggieday Tasty Thursday: Suíça pede um dia sem carne durante a semana

Objetivo é encorajar cidades, municípios, empresas, hotéis e restaurantes a deixarem de servir carne às quintas-feiras.

A Swissveg, uma associação suíça com membros exclusivamente vegetarianos, está a promover uma iniciativa chamada ‘Veggieday - Tasty Thursday’ que tem o objetivo de encorajar cidades, municípios, empresas, hotéis e restaurantes a deixarem de servir carne nos estabelecimentos às quintas-feiras.De acordo com o jornal El País, que avançou a notícia, a ideia da organização, existente desde 1993, é que os menus nesse dia da semana incluam apenas pratos vegetarianos.Para a Swissveg, o 'Veggieday' deve, por um lado, reduzir o consumo de carne na Suíça e, por outro, encorajar jovens e adultos a participar e refletir sobre a própria relação com a carne. "Diremos 'missão cumprida' quando a 'Veggieday' tiver sido amplamente adoptada e os consumidores se tiverem habituado a ela", frisaram os promotores da iniciativa.Desde a fundação, a Swissveg tem vindo a promover o consumo sustentável de alimentos de origem vegetal como um estilo de vida responsável, saudável, atrativo e acessível. Além disso, através do seu website, divulga informações sobre os efeitos das dietas baseadas em produtos animais e as vantagens de uma dieta 100% vegetal.A Suiça, que já foi considerada o "berço vegetariano da Europa" pelo site The Eco Experts , tem-se mostrado pioneira na promoção e divulgação da alimentação estritamente vegetariana. Em 1898, na cidade de Zurique, foi fundado o primeiro restaurante vegetariano do mundo, o Hiltl, que ainda hoje é considerado um dos melhores.