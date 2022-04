Jorge Moreira da Silva de saída da OCDE para entrar na corrida à liderança do PSD

Candidatura é apresentada na próxima segunda-feira, 18 de abril. Moreira da Silva sai da OCDE, onde estava há seis anos.

Jorge Moreira da Silva demitiu-se do cargo de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE para se candidatar à liderança do PSD. O anúncio foi feito pelo próprio numa publicação no Facebook. A candidatura será apresentada na próxima segunda-feira, 18 de abril."Candidato-me à liderança do PSD por sentido de responsabilidade – atendendo às circunstâncias difíceis que tanto Portugal como o PSD enfrentam - e animado pela firme convicção de que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de Crescimento Sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno Direito ao Futuro."Sobre a saída da OCDE, onde estava há seis anos, Moreira da Silva fala num "sentimento de dever cumprido". "Liderei, nos últimos 6 anos, o desenho e a negociação de um conjunto alargado de reformas na arquitetura da cooperação internacional e investi todo o meu capital político num reforço, sem precedentes, da solidariedade internacional, em especial num período marcado por sucessivas crises globais (crise climática, crise dos refugiados da Síria, pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia)."A apresentação da candidatura à liderança do PSD fica marcada para as 17h de segunda-feira, em Monsanto.O antigo ministro do Ambiente de Passos Coelho junta-se a Luís Montenegro na corrida à sucessão de Rui Rio.