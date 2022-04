Morreu Freddy Rincón, ex-estrela do Real Madrid

Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Pela seleção colombiana jogou 84 jogos, marcou 17 golos e disputou as fases finais dos Mundiais de 1990, 1994 e 1998. Reformou-se em 2004.

A Clínica Imbanaco emitiu um comunicado no Twitter a informar da morte do futebolista."A Clínica Imbanaco, com prévia autorização e solidária com os familiares, informa que, apesar de todos os esforços realizados pelo corpo médico, o paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia morreu no dia 13 de abril de 2022. Lamentamos profundamente este acontecimento, enquanto estendemos as nossas mais profundas condolências à família, amigos, parentes e fãs. Jamais haverá forma de expressar o que isto significa realmente para nós. Convidamos a todo o país a recordá-lo com alegria por tudo o que nos brindou em vida com suas conquistas desportivas", pode ler-se.