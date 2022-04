Dupla sequestra distribuidor para roubar tabaco em Sintra

Vítima foi obrigada a entrar noutra viatura e, sob ameaça de uma caçadeira, viu o assalto.

Dois homens, armados com uma caçadeira, roubaram e sequestraram um distribuidor de tabaco, no concelho de Sintra. A vítima foi obrigada a entrar noutra viatura e, sob ameaça de arma, viu os ladrões fazerem o transbordo do tabaco.









O crime ocorreu pelas 07h55 de terça-feira, em Tapada de Vale de Lobo. O distribuidor esteve sob sequestro durante alguns minutos, até que a dupla acabou por fugir. A PJ investiga o crime.

Pelas 20h45 do mesmo dia, no Murtal, concelho de Cascais, dois encapuzados assaltaram uma bomba da Galp. Ameaçaram um funcionário com um revólver, roubando 195 euros. A PJ também investiga.