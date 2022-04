Irmão de Chris Rock desafia Will Smith para combate de boxe

Caso o ator aceite, a luta com Kenny Rock vai acontecer na Flórida a 11 de junho.

O irmão mais novo do ator Chris Rock, Kenny Rock, desafiou Will Smith para um combate de boxe depois do episódio da bofetada ao comediante em plena cerimónia dos Óscares 2022.

Kenny, de 42 anos, disse esta terça-feira à TMZ que já assinou um contrato para um combate com Will Smith. Caso o ator aceite, a luta com Kenny Rock vai acontecer Charles F. Dodge City Center, em Pembroke Pines, na Flórida, EUA, a 11 de junho.



Kenny confirmou que tem conversado com Chris Rock, de 57 anos, que está a par do desafio.



Sobre a expulsão de Smith da Academia durante 10 anos, Kenny expressou algum ceticismo e diz que é o dever do público continuar a relembrar a organização dos Óscares do que aconteceu na cerimónia deste ano. "Depois de três anos, podem pensar que nos estamos a esquecer do que aconteceu e tentam admiti-lo novamente. Temos que garantir que a organização cumpra com o que prometeu".



Kenny disse ainda que duvidava que Chris aceitasse o pedido de desculpas que Smith publicou nas redes sociais.



Chris Rock ainda não falou publicamente sobre o incidente que envolveu o comediante e o ator Will Smith. O artista apareceu na sexta-feira no Fantasy Springs Resort Casino, na Califórnia, e disse ao público: 'Estou bem. Tenho um show inteiro para fazer e não vou falar sobre o assunto até ser pago", relatou o Palm Springs Desert Sun.